Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев получил награду от командования сил терробороны ВСУ, посвятив ее своей покойной маме Субие ханум Налбандове.

В Facebook Ахтем сделал публикацию, в которой обратился к маме в годовщину смерти, и показал их общее фото. Также он обнародовал медаль, что получил за службу.

— Уже два года… Мама… Нет сил сказать прощай… До встречи… Люблю, люблю, люблю, люблю. P.S. Полученную от командования и в кругу собратьев награду, посвящаю тебе… Люблю, — написал Ахтем.

В комментариях Сеитаблаева поздравили с наградой, а также высказали ему соболезнования по поводу годовщины смерти близкого человека.

Светлая и вечная память твоей маме. Она будет молиться за тебя там, а тебе здесь жить жизнь, помнить, радоваться и любить. Обнимаю. Поздравляю с наградой.

Ахтем, она невероятно гордится… Светлая память.

Светлая память… Любовь никогда не перестает…

Она всегда будет рядом! Потому что мама и потому что ты ее сын.

Ахтем, мои искренние соболезнования. Вечная память, — пишут пользователи сети.

Мама режиссера умерла в оккупированном Крыму два года назад. Ей было 83 года. Она была писательницей, педагогом по сценической речи, актрисой, певицей и ведущей.

Фото: Ахтем Сеитаблаев