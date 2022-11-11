11 листопада на стрімінговій платформі АРТЕ відбулася прем’єра картини Мама про матір захисника України. Це багатосерійний фільм, що ґрунтується на реальних подіях.

Проєкт створювався на замовлення СТБ – фільм уже встиг досягти успіху в Україні, і тепер отримує нове міжнародне визнання. Робота розповість українську історію опору ворогові, а також любов до своїх дітей.

Відомо, що прем’єра драми в Україні відбулася ще торік – до Дня пам’яті Небесної сотні. Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає історію про Ніну Петрівну з Житомира, син якої пішов добровольцем на війну. Пізніше вона дізнається, що сина взяли в полон, і вирушає на його пошуки до тимчасово окупованого Донбасу.

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17 лютого відбулася прем’єра другої частини драми Мама.

– Весь світ захоплюється нашими захисниками та захисницями, волонтерами, медиками, рятувальниками. Ворог не може зламати їх дух, ми щодня дякуємо за їхню силу. Але за кожним із них є їхня мама. Мама, яка подарувала їм життя, виховала і чиє серце зараз так переживає за них щодня. Наша історія присвячується саме їм. Ми дякуємо кожній мамі українських героїв, – заявила авторка ідеї та креативна продюсер драми Валентина Руденко.

Тепер фільм стане доступним глядачам ЄС та Великобританії. Крім українського озвучення, проект буде доступний у дубляжі французькою та німецькою, або з субтитрами англійською, італійською, іспанською, німецькою, французькою мовою. АРТЕ – один із найпотужніших європейських стрімінгових сервісів, і показ на ньому є ще одним неймовірним визнанням сили та затребуваності української історії.