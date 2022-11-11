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Присвячений матерям українських захисників: фільм про війну Мама побачать глядачі ЄС та Великої Британії

11 Листопада 2022, 18:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Фільм Мама

11 листопада на стрімінговій платформі АРТЕ відбулася прем’єра картини Мама про матір захисника України. Це багатосерійний фільм, що ґрунтується на реальних подіях.

Проєкт створювався на замовлення СТБ – фільм уже встиг досягти успіху в Україні, і тепер отримує нове міжнародне визнання. Робота розповість українську історію опору ворогові, а також любов до своїх дітей.

Відомо, що прем’єра драми в Україні відбулася ще торік – до Дня пам’яті Небесної сотні. Сюжет заснований на реальних подіях і розповідає історію про Ніну Петрівну з Житомира, син якої пішов добровольцем на війну. Пізніше вона дізнається, що сина взяли в полон, і вирушає на його пошуки до тимчасово окупованого Донбасу.

Зараз дивляться

17 лютого відбулася прем’єра другої частини драми Мама.

– Весь світ захоплюється нашими захисниками та захисницями, волонтерами, медиками, рятувальниками. Ворог не може зламати їх дух, ми щодня дякуємо за їхню силу. Але за кожним із них є їхня мама. Мама, яка подарувала їм життя, виховала і чиє серце зараз так переживає за них щодня. Наша історія присвячується саме їм. Ми дякуємо кожній мамі українських героїв, – заявила авторка ідеї та креативна продюсер драми Валентина Руденко.

Тепер фільм стане доступним глядачам ЄС та Великобританії. Крім українського озвучення, проект буде доступний у дубляжі французькою та німецькою, або з субтитрами англійською, італійською, іспанською, німецькою, французькою мовою. АРТЕ – один із найпотужніших європейських стрімінгових сервісів, і показ на ньому є ще одним неймовірним визнанням сили та затребуваності української історії.

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