11 ноября на стриминговой платформе АРТЕ состоялась премьера картины Мама о матери защитника Украины. Это многосерийный фильм, основанный на реальных событиях.

Проект создавался по заказу СТБ — фильм уже успел добиться успеха в Украине, и теперь получает новое международное признание. Работа расскажет украинскую историю сопротивления врагу, а также о любви к своим детям.

Известно, что премьера драмы в Украине состоялась еще в прошлом году — ко Дню памяти Небесной сотни. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает щемящую историю о Нине Петровне из Житомира, сын которой пошел добровольцем на войну. Позже она узнает, что сына взяли в плен, и отправляется на его поиски во временно оккупированный Донбасс.

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17 февраля состоялась премьера второй части драмы Мама.

— Весь мир восхищается нашими защитниками и защитницами, волонтерами, медиками, спасателями. Враг не может сломить их дух, мы ежедневно благодарим за их силу. Но за каждым из них есть их мама. Мама, подарившая им жизнь, воспитала и чье сердце сейчас так переживает за них каждый день. Наша история посвящается именно им. Мы благодарим каждую маму украинских героев, — заявила автор идеи и креативная продюсер драмы Валентина Руденко.

Теперь фильм станет доступным зрителям ЕС и Великобритании. Помимо украинской озвучки, проект будет доступен в дубляже на французском и немецком, или с субтитрами английским, итальянским, испанским, немецким, на французском языке. АРТЕ – один из самых мощных европейских стриминговых сервисов, и показ на нем является еще одним невероятным признанием силы и востребованности украинской истории.