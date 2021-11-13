У п’ятницю, 13 листопада, на телеканалі СТБ завершився 4 випуск шоу Україна має талант. Цього разу учасники демонстрували неординарні та епатажні конкурсні номери.

Відкривати випуск наважився гурт ZAPAL – три музиканти, які грають цимбалах, гітарі та кахоні. Хлопці прагнуть популяризувати українську культуру.

Вони вірять, що на цимбалах можна грати і сучасну музику. Їхній виступ дуже зворушив Руслану, яка вийшла на сцену і заспівала разом з ними свій хіт Дикі танці.

Пристрастне ча-ча-ча на сцені Україна має талант продемонстрували бальники Євген Стеценко та Яна Мосейчук. Вони виконали енергійний танець та отримали чотири Так.

До речі, Євген і Яна є фіналістами міжнародного чемпіонату зі спортивно-бальних танців у Китаї, а також переможцями Ukrainian Open Championship.

Сучасне та стильне шоу показала NovaЯ – єдина у світі оперна діва, яка грає на музичному інструменті майбутнього – лазерній арфі. Також жінка має рідкісний талант – професійно співає трьома різними манерами: естрадною, оперною і етнічною.

Всі знають голос Ольги по саундтреках до відомих програм Світське Життя та HD Fashion TV, але в обличчя артистку раніше ніхто не знав.

Одне з найкращих еквілібристичних шоу на Україна має талант показав Андрій Бондаренко. Він вчить людей стояти на руках, на проект прийшов, щоб пропагувати це як оздоровчий вид спорту.

Професійний акробат вразив складністю трюків і показав вершину балансу на руках.

Раніше Андрій виступав у цирку Дю Солей. Також він став чемпіоном Європи та переможцем Всесвітніх ігор.

Шпагати у повітрі і небезпечні трюки на сцені шоу продемонструвала 8-річна гімнастка Ніколь Тараненко.

Жагу до висоти дівчинка перейняла від тата, який любить екстремальний спорт, стрибки з парашутом та параплан. Ніколь побачила, як він літає, і теж захотіла літати. Дівчинка безстрашно виконувала трюки без страховки.

Запалити сцену вдалося братам-барабанщикам Данилу та Іллі. Хлопці займаються музикою з самого дитинства і мріють стати справжніми зірками.

Вони змогли дати глядачам відчути драйв і змусили піднятися з місця.

Четвертий випуск шоу Україна має талант закривала Світлана Юрчак, яка виконала “гарячий” танець у стилі pole dance.

Її відверті трюки нікого не залишили байдужим. Судді відзначили пластичність та сміливість дівчини. Варто додати, що за фахом Світлана – лікарка. Вона прагне ломати стереотипи суспільства і хоче проявляти себе.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У четвертому випуску додаткове суддівське крісло зайняла народна артистка України Руслана Лижичко.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.