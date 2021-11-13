В пятницу, 13 ноября, на телеканале СТБ завершился четвертый выпуск шоу Україна має талант. На этот раз участники показывали неординарные и эпатажные конкурсные номера.

Открывать выпуск решилась группа ZAPAL — три музыканта, которые играют на цимбалах, гитаре и кахоне. Ребята стремятся популяризировать украинскую культуру.

Они верят, что на цимбалах можно играть и современную музыку. Их выступление очень растрогало Руслану, которая вышла на сцену и спела вместе с ними свой хит Дикие танцы.

Страстное ча-ча-ча на сцене Україна має талант продемонстрировали бальники Евгений Стеценко и Яна Мосейчук. Они исполнили энергичный танец и получили четыре Да.

Кстати, Евгений и Яна являются финалистами международного чемпионата по спортивно-бальным танцам в Китае, а также победителями Ukrainian Open Championship.

Современное и стильное шоу показала NovaЯ – единственная в мире оперная дива, которая играет на музыкальном инструменте будущего – лазерной арфе. Также женщина имеет редкий талант – профессионально поет тремя разными манерами: эстрадной, оперной и этнической.

Все знают голос Ольги по саундтрекам к известным программам Светская Жизнь и HD Fashion TV, но в лицо артистку раньше никто не знал.

Одно из лучших эквилибристических шоу на Україна має талант показал Андрей Бондаренко. Он учит людей стоять на руках, на проект пришел, чтобы пропагандировать это как оздоровительный вид спорта.

Профессиональный акробат поразил сложностью трюков и показал вершину баланса на руках.

Ранее Андрей выступал в цирке Дю Солей. Также он стал чемпионом Европы и победителем Всемирных игр.

Шпагаты в воздухе и опасные трюки на сцене шоу продемонстрировала 8-летняя гимнастка Николь Тараненко.

Жажду к высоте девочка переняла от папы, который любит экстремальный спорт, прыжки с парашютом и параплан. Николь увидела, как он летает и тоже захотела летать. Девочка бесстрашно выполняла трюки без страховки.

Зажечь сцену удалось братьям-барабанщикам Даниилу и Илье. Ребята занимаются музыкой с самого детства и мечтают стать настоящими звездами.

Они смогли дать зрителям почувствовать драйв и заставили подняться с места.

Четвертый выпуск шоу Україна має талант закрывала Светлана Юрчак, которая исполнила “горячий” танец в стиле pole dance.

Ее откровенные трюки никого не оставили равнодушным. Судьи отметили пластичность и смелость девушки. Стоит добавить, что по специальности Светлана – врач. Она стремится ломать стереотипы общества и желает проявлять себя.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В четвертом выпуске дополнительное судейское кресло заняла народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.