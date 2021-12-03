На телеканале СТБ завершился 12 выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

В финале проекта оказалось трое мужчин: Роман Свечкоренко, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко. Перед решающей церемонией у участников было только одно свидание с Холостячкой, на котором они пытались покорить сердце Златы Огневич и заявить о своих чувствах к ней.

Развод Ромы и преждевременное прощание

На первое свидание Злата отправилась с психологом Романом Свечкоренко, который вернулся на проект в 11 выпуске, перед финалом.

К слову, он покинул шоу Холостячка в шестом выпуске из-за того, что официально не был разведен со своей женой. Злата позволила мужчине вернуться, когда он решит этот вопрос.

В финальном выпуске Рома пригласил Холостячку на велопрогулку по Киеву, а также на дегустацию сладостей разных стран.

Во время свидания Свечкоренко пытался сблизиться со Златой. Сначала он предложил ей потанцевать, а затем они загадывали желания, завязывая ленты на дереве.

Во время ужина Злата подняла вопрос о разводе и, как оказалось, Рома до сих пор имеет статус женатого мужчины. Огневич поблагодарила участника за искренность и отпустила его, не дождавшись финальной церемонии.

Бассейн любви и страсть с Дмитрием

Свидание Дмитрия Шевченко и Златы Огневич проходило в Тунисе. Мужчина пригласил Холостячку прокатиться на квадроциклах и верблюдах среди пустыни. Затем пара отправилась в оазис, где они охлаждались под струями водопада и целовались.

Во время второй части свидания Злата и Дмитрий обсуждали свадьбу, распределение обязанностей и традиции. Романтический вечер завершился страстью в бассейне.

— Финал вечера – бассейн любви. Он меня нежно целовал и обнимал, в этом я ощущала любовь, поддержку и заботу, мне было очень приятно. И, как всегда, я чувствую к нему страсть и влечение. Но сейчас заниматься сексом – неправильно, – сказала Злата.

Экстримальные развлечения с Андреем

Андрей Задворный приготовил для Златы экстремальное свидание. Сначала пара занималась дайвингом, во время которого Холостячке удалось преодолеть свой страх.

Затем они решили попробовать парасейлинг и полетать над водной гладью. Из-за ветреных погодных условий пара едва не упала в море, однако Андрею удалось взять ситуацию в свои руки. Он развернул парашют и в результате они безопасно приземлились.

Злата и Андрей продолжили свое свидание в спокойной романтической атмосфере. Они обсуждали свое будущее, ценности и взгляды на жизнь.

Злата отметила, что не получила от Андрея конкретных ответов на некоторые вопросы. Но, несмотря на это, она видит с ним общее будущее.

Перед решающей церемонией Злата призналась, что ей было очень сложно сделать выбор, поскольку у нее есть чувства к каждому мужчине. В финале Холостячка слушала свое сердце.

На церемонии Огневич появилась в длинном белом платье с блестками и откровенным декольте. Свой образ она довершила макияжем и прической с собранными волосами.

В финале Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Именно с ним в будущем Холостячка хочет построить крепкие и счастливые отношения.