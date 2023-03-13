У ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анжелесі проходить 95-та церемонія нагородження премії Оскар. Селебриті вже пройшлися червоною доріжкою, яка у 2023 році кольору шампань, і показали своє вбрання.

Варто зазначити, що церемонія має суворі правила дрес-коду, а тому занадто “голих” суконь, які ми могли б спостерігати на інших заходах, не буде.

Так, модель і акторка Кара Делевінь з’явилася на червоній доріжці в сукні бренду Elie Saab, співачка Tems підтримала український бренд Lever Couture.

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Виконавиця Леді Гага постала у вбранні від Versace, співачка Ріанна – в Alaia.

Акторка Єва Лонгорія обрала вбрання бренду Zuhair Murad, модель Ешлі Грем з’явилася в Alberta Ferretti.

Акторка Ніколь Кідман обрала для виходу на червону доріжку Оскара 2023 бренд Armani Prive.

Факти ICTV створили своє голосування за найкраще вбрання на червоній доріжці Оскара 2023.

Зазначимо, 95-та церемонія вручення премії Оскар 2023 відбувається в театрі Долбі. Телеведучим заходу став актор Джиммі Кіммел.

На церемонії цього року покажуть процес нагородження у всіх 23 категоріях.