Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Мода

Пристрасна сукня Делевінь чи відверта Ріанни: найкращі вбрання на Оскарі 2023 (голосування)

13 Березня 2023, 03:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оскар 2023 вбрання
Джерело: Getty Images

У ніч із 12 на 13 березня в Лос-Анжелесі проходить 95-та церемонія нагородження премії Оскар. Селебриті вже пройшлися червоною доріжкою, яка у 2023 році кольору шампань, і показали своє вбрання.

Варто зазначити, що церемонія має суворі правила дрес-коду, а тому занадто “голих” суконь, які ми могли б спостерігати на інших заходах, не буде.

Так, модель і акторка Кара Делевінь з’явилася на червоній доріжці в сукні бренду Elie Saab, співачка Tems підтримала український бренд Lever Couture.

Зараз дивляться

Кара Делевинь и Tems Оскар 2023

Виконавиця Леді Гага постала у вбранні від Versace, співачка Ріанна – в Alaia.

Леді Гага і Ріанна Оскар 2023

Акторка Єва Лонгорія обрала вбрання бренду Zuhair Murad, модель Ешлі Грем з’явилася в Alberta Ferretti.

Ева Лонгорія і Ешлі Грем Оскар 2023

Акторка Ніколь Кідман обрала для виходу на червону доріжку Оскара 2023 бренд Armani Prive.

Николь Кидман Оскар 2023

Факти ICTV створили своє голосування за найкраще вбрання на червоній доріжці Оскара 2023.

Зазначимо, 95-та церемонія вручення премії Оскар 2023 відбувається в театрі Долбі. Телеведучим заходу став актор Джиммі Кіммел.

На церемонії цього року покажуть процес нагородження у всіх 23 категоріях.

Читайте також:
Оскар 2023Оскар 2023: усі переможці кінопремії

Теги
Оскар
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь