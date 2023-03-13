У театрі Долбі у Лос-Анджелесі відбувається 95-а церемонія Американської кіноакадемії Оскар 2023. Ведучий церемонії – телеведучий Джиммі Кіммел.

Найбільше номінацій отримала стрічка Все завжди і водночас режисерів Деніела Квана та Деніела Шайнерта. Їх у картини – 11. По дев’ять номінацій у На Західному фронті без змін та Банши Інішерина (Мартін Макдонах).

Також цього року до прямого ефіру повернули оголошення переможців у всіх 23 категоріях, на відміну від минулорічної церемонії, коли переможців у восьми категоріях було названо ще до її початку.

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Список переможців Оскар 2023

Найкращий мультфільм: Піноккіо Ґільєрмо дель Торо;

Найкращий актор другого плану: Джонатан Ке Кван (Все завжди і водночас);

Найкраща акторка другого плану: Джеймі Лі Кертіс (Все завжди і водночас);