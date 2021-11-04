Принц Эндрю предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Следующей осенью принц Эндрю и Вирджиния Джуффре предстанут перед судом. Женщина подала в суд на младшего сына королевы Великобритании Елизаветы II и обвинила его в сексуальном изнасиловании, когда ей было 16. Принц отрицает обвинения.

Судья окружного суда США Льюис Каплан, заявил, что суд состоится в период с сентября по декабрь 2022 года. И хотя вершитель правосудия должен был указать точную дату, он установил временное окно в связи с пандемией Covid-19.

Адвокат Джуффре Дэвид Бойс и адвокат герцога Эндрю Бреттлер заявили, что каждый из них ожидает собрать показания от 8 до 12 свидетелей до суда.

Полный список свидетелей пока неизвестен, но в нем наверняка будет бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская и его две дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Известно, что недавно принц подал на женщину встречный иск, обвинив ее в участии в схеме торговли людьми и вербовании юных девушек.

Напомним, что в августе 2021 года американка Вирджиния Джуффре заявила, что Эндрю трижды вступал с ней в сексуальный контакт: в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове в Карибском море.

По словам женщины, это нанесло ей моральные травмы, и она хочет получить компенсацию через суд.

В связи с секс-скандалом Эндрю отстранили от выполнения монарших обязательств. А королевская семья запретила принцу появляться на публике.

Также в средине октября история получила продолжение — полиция Лондона решила прекратить расследование против Эндрю, заявив, что они правоохранительные органы не нашли весомых оснований для начала расследования.