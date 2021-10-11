Поліція Лондона вирішила припинити розслідування проти молодшого сина королеви Великої Британії Єлизавети II, принца Ендрю, у справі про сексуальне насильство.

В Скотленд-Ярді заявили, що поліція вивчила всю інформацію та низку документів в межах цивільного позову 38-річної Вірджинії Джуффре. Але попри це, вони не знайшли підстав для початку розслідування.

– В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру здійснювати жодних дій, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю у зґвалтуванні у підлітковому віці.

Жінка подала позов до суду та зазначила, що Ендрю тричі вступав з нею у сексуальний контакт: в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові в Карибському морі.

Вірджинія вимагала від 61-річного принца компенсацію за фізичний і моральний збиток. Проте сам представник королівської родини категорично заперечував будь-які сексуальні контакти та стосунки із жінкою.

У зв’язку із секс-скандалом Ендрю відсторонили від виконання монарших зобов’язань. А королівська родина заборонила принцу з’являтися на публіці.