Принц Гаррі та Меган Маркл зворушливо привітали Тайру на Іграх нескорених

Принц Гаррі та Меган Маркл зворушливо висловили свою повагу відомому українському парамедику Тайрі (Юлії Паєвській). Королівську пару зняли, коли вони тримали за руки українку на Invictus Games.

Зворушливий знімок зробили в Дюсельдорфі на заході Ігри нескорених 2023, які заснував сам принц Гаррі 2014 року. Захід присвячено пораненим військовим і ветеранам, які змагаються в різних видах спорту.

На змаганнях були Гаррі та Меган, яких і зняли з українським парамедиком Юлією Паєвською, яка за час повномасштабної війни вже побувала в полоні.

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Та й сама Тайра вже поділилася враженнями після зустрічі з герцогом. Українська захисниця зазначила, що принц знайшов її за сценою – просто підійшов і обійняв. Це було не на камеру і по-щирому.

– Він сказав мені: Я радий, що ти повернулася. Ти частина сім’ї Invictus, і ми своїх не кидаємо. Ми всі разом. У мене було враження, що я обіймаю побратима, а не принца. Так я обіймаю своїх побратимів на фронті, – зізналася Юлія.

Принц Гаррі став на коліно поруч з українським військовим на Іграх нескорених. Українці із захопленням і вдячністю відреагували на вчинок засновника змагань.