Принц Гарри и Меган Маркл трогательно выразили свое уважение известному украинскому парамедику Тайре (Юлии Паевской). Королевскую пару сфотографировали, когда они держали за руки украинку на Invictus Games.

Трогательный снимок сделали в Дюсельдорфе на мероприятии Игр непокоренных, которые основал сам принц Гарри в 2014 году. Мероприятие посвящено раненным военным и ветеранам, которые соревнуются в различных видах спорта.

На соревнованиях были Гарри и Меган, которых и засняли с украинским парамедиком Юлией Паевской, которая за время полномасштабной войны уже побывала в плену.

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Да и сама Тайра уже поделилась впечатлениями после встречи с герцогом. Украинская защитница отметила, что принц нашел ее за сценой — просто подошел и обнял. Это было не на камеру и по-искреннему.

— Он сказал мне: Я рад, что ты вернулась. Ты часть семьи Invictus, и мы своих не бросаем. Мы все вместе. У меня было впечатление, что я обнимаю собрата, а не принца. Так я обнимаю своих побратимов на фронте, — призналась Юлия.

Принц Гарри стал на колено рядом с украинским военным на Играх непокоренных. Украинцы с восторгом и благодарностью отреагировали на поступок основателя соревнований.