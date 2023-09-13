Принц Гаррі зворушив мережу емоційним жестом на Іграх нескорених, що тривають у німецькому Дюссельдорфі. Проходячи повз трибуну, де перебували українці, онук Єлизавети ІІ побачив військового в інвалідному візку, що тримав прапор нашої держави. Гаррі підійшов і став на коліно біля захисника, що втратив ноги, боронячи Україну від російських окупантів.

Цей момент зафільмували вболівальники та виклали в інтернет.

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Яка повага до України і до людей!

Дуже зворушливо. Які люди – один і другий…

Дякуємо тобі, принце Гаррі, твоєму батьку, бабусі і дідусю за підтримку! А також Борису Джонсонюку і всьому британському народу!

Підтримка в цей час дуже важлива і цінна!

Дуже значимий жест принца стати на коліно біля ветерана війни – це велика повага! Класний ти хлопець, Гаррі, завжди мені подобався своєю щирістю!

Українці із захватом та вдячністю відрегували на вчинок засновника змагань.

Ігри нескорених (Invictus Game) від 2014 року збирають колишніх та діючих військових, поранених або тих, що отримали інвалідність під час служби. З початку цьогорічних змагань команда українських героїв вже встигла вибороти не одну нагороду. До участі в Іграх Україна долучилася з 2017 року.