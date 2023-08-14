Кейт Міддлтон намагається налагодити стосунки королівської сім’ї з принцом Гаррі. Дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма телефонує його молодшому братові ночами, щоб помиритися.

Стосунки у принца Гаррі з королівською родиною зіпсувалися з появою його дружини Меган Маркл. Зараз герцог Сассекський не спілкується з братом, чому посприяли різноманітні чинники.

Кейт Міддлтон хоче анулювати конфлікт, щоб “прокласти шлях до довгострокового миру з усією родиною”. Вона зв’язується з принцом Гаррі пізно ввечері, оскільки не хоче загострювати і так важку ситуацію між своїм чоловіком і його братом.

– Вільям дуже ясно дав зрозуміти, що він ще не готовий сісти за стіл переговорів із Гаррі, – сказало близьке джерело до королівської сім’ї.

Також Міддлтон іноді зв’язується з Гаррі, щоб його підтримати і дати поради. Наприклад, так було, коли Spotify розірвав контракт із ним і Меган Маркл через їхню невисоку продуктивність. А топменеджер платформи і зовсім назвав подружжя шахраями.