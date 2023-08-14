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Дзвонить ночами: Кейт Міддлтон намагається налагодити стосунки з принцом Гаррі

14 Серпня 2023, 12:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі і Кейт Міддлтон
Джерело: Getty Images

Кейт Міддлтон намагається налагодити стосунки королівської сім’ї з принцом Гаррі. Дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма телефонує його молодшому братові ночами, щоб помиритися.

Стосунки у принца Гаррі з королівською родиною зіпсувалися з появою його дружини Меган Маркл. Зараз герцог Сассекський не спілкується з братом, чому посприяли різноманітні чинники.

Кейт Міддлтон хоче анулювати конфлікт, щоб “прокласти шлях до довгострокового миру з усією родиною”. Вона зв’язується з принцом Гаррі пізно ввечері, оскільки не хоче загострювати і так важку ситуацію між своїм чоловіком і його братом.

– Вільям дуже ясно дав зрозуміти, що він ще не готовий сісти за стіл переговорів із Гаррі, – сказало близьке джерело до королівської сім’ї.

Також Міддлтон іноді зв’язується з Гаррі, щоб його підтримати і дати поради. Наприклад, так було, коли Spotify розірвав контракт із ним і Меган Маркл через їхню невисоку продуктивність. А топменеджер платформи і зовсім назвав подружжя шахраями.

– Зараз їй дуже шкода його. Бачити, як він переживає всі ці невдачі, дуже важко спостерігати, і це зворушує її до глибини душі, – говорить джерело.

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Джерело
Mirror
Теги
Кейт Міддлтон Принц Гаррі
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