Принц Гарри хочет, чтобы его отец и брат “вернулись”. Речь идет о короле Великобритании Чарльзе III и принце Уильяме.

Об этом герцог рассказал во время одного из интервью — оно выйдет накануне премьеры мемуаров Гарри.

— Я хотел бы вернуть своего отца и брата, — признался член королевской семьи.

Интервью с Гарри, подготовленное ITN Productions, будет транслироваться уже 10 января. Также в нарезке из интервью принц говорит, что это никогда не должно было случиться. О чем именно муж Меган Маркл говорил — станет известно после выхода ролика.

Сейчас смотрят

Из уст принца также звучат фразы им кажется, что нас лучше как-то выставить злодеями, и что они не проявили абсолютно никакой готовности к примирению. До сих пор непонятно, о ком идет речь. Вполне возможно, что это касается его отца и брата.

Известно, что интервью снимали в Калифорнии, где и проживает Гарри. По заявлению ITV, работа позволит немного глубже взглянуть на жизнь герцога и его семьи.

Напомним, что недавно всплыла еще одна интересная история, которая касается королевской семьи. Меган Маркл удивила принца Уильяма оригинальным подарком на Рождество в 2017 году. Она преподнесла ему ложку, на которой была выгравирована фраза злаковый убийца.