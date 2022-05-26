Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії.

Він завітав у благодійний центр Romexpo у Бухаресті, де поспілкувався з українськими родинами та працівниками центру. Принца Уельського супроводжувала кронпринцеса Румунії Маргарета.

Чарльз рішуче засудив війну, назвавши її “жорстокою агресією” проти України. Також він подякував працівникам центру, які щодня допомагають громадянам нашої країни.

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– Дякуємо всім у центрі пожертв Romexpo, хто щодня пропонує безкоштовні предмети першої необхідності, від їжі до засобів гігієни, одягу та взуття; а також соціальні служби та консультування, – йдеться у повідомленні британських монархів.

???? Thank you to all at the Romexpo Donation Centre, who offer free basic necessities every day, from food to hygiene products, clothing and shoes; as well as social services and counsel. pic.twitter.com/5mE8C0cDeX — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 25, 2022

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни до Румунії виїхало 966 тис. українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.

Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно за 200 км від кордону з Україною.