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Принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії

26 Травня 2022, 11:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
принц Чарльз
Джерело: Getty Images

Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії.

Він завітав у благодійний центр Romexpo у Бухаресті, де поспілкувався з українськими родинами та працівниками центру. Принца Уельського супроводжувала кронпринцеса Румунії Маргарета.

Чарльз рішуче засудив війну, назвавши її “жорстокою агресією” проти України. Також він подякував працівникам центру, які щодня допомагають громадянам нашої країни.

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– Дякуємо всім у центрі пожертв Romexpo, хто щодня пропонує безкоштовні предмети першої необхідності, від їжі до засобів гігієни, одягу та взуття; а також соціальні служби та консультування, – йдеться у повідомленні британських монархів.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни до Румунії виїхало 966 тис. українських біженців. Лише Польща прийняла більше українців.

Це перший випадок, коли така високопоставлена королівська особа відвідала регіон з початку російського вторгнення в Україну, адже Бухарест розташований приблизно за 200 км від кордону з Україною.

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Теги
Біженці, Війна в Україні, Принц Чарльз
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