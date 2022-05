Син королеви Великої Британії Єлизавети II принц Чарльз відвідав українських біженців у Румунії.

Він завітав у благодійний центр Romexpo у Бухаресті, де поспілкувався з українськими родинами та працівниками центру. Принца Уельського супроводжувала кронпринцеса Румунії Маргарета.

Чарльз рішуче засудив війну, назвавши її “жорстокою агресією” проти України. Також він подякував працівникам центру, які щодня допомагають громадянам нашої країни.

???? Thank you to all at the Romexpo Donation Centre, who offer free basic necessities every day, from food to hygiene products, clothing and shoes; as well as social services and counsel. pic.twitter.com/5mE8C0cDeX

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 25, 2022