Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии.

Он побывал в благотворительном центре Romexpo в Бухаресте, где пообщался с украинскими семьями и работниками центра. Принца Уэльского сопровождала кронпринцесса Румынии Маргарета.

Чарльз решительно осудил войну, назвав ее “жестокой агрессией” против Украины. А также он поблагодарил работников центра, которые каждый день помогают гражданам нашей страны.

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— Спасибо всем в центре пожертвований Romexpo, кто ежедневно предлагает бесплатные предметы первой необходимости, от еды до средств гигиены, одежды и обуви; а также социальные службы и консультирование, — говорится в сообщении британских монархов.

???? Thank you to all at the Romexpo Donation Centre, who offer free basic necessities every day, from food to hygiene products, clothing and shoes; as well as social services and counsel. pic.twitter.com/5mE8C0cDeX — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 25, 2022

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Румынию выехало 966 тыс. украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.

Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 км от границы с Украиной.