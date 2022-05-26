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Принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии

26 мая 2022, 11:15
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
принц Чарльз
Источник: Getty Images

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии.

Он побывал в благотворительном центре Romexpo в Бухаресте, где пообщался с украинскими семьями и работниками центра. Принца Уэльского сопровождала кронпринцесса Румынии Маргарета.

Чарльз решительно осудил войну, назвав ее “жестокой агрессией” против Украины. А также он поблагодарил работников центра, которые каждый день помогают гражданам нашей страны.

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— Спасибо всем в центре пожертвований Romexpo, кто ежедневно предлагает бесплатные предметы первой необходимости, от еды до средств гигиены, одежды и обуви; а также социальные службы и консультирование, — говорится в сообщении британских монархов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Румынию выехало 966 тыс. украинских беженцев. Только Польша приняла больше украинцев.

Это первый случай, когда такое высокопоставленное королевское лицо посетило регион с начала российского вторжения в Украину, ведь Бухарест расположен примерно в 200 км от границы с Украиной.

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Теги
Беженцы, Війна в Україні, Принц Чарльз
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