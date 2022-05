Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз посетил украинских беженцев в Румынии.

Он побывал в благотворительном центре Romexpo в Бухаресте, где пообщался с украинскими семьями и работниками центра. Принца Уэльского сопровождала кронпринцесса Румынии Маргарета.

Чарльз решительно осудил войну, назвав ее “жестокой агрессией” против Украины. А также он поблагодарил работников центра, которые каждый день помогают гражданам нашей страны.

???? Thank you to all at the Romexpo Donation Centre, who offer free basic necessities every day, from food to hygiene products, clothing and shoes; as well as social services and counsel. pic.twitter.com/5mE8C0cDeX

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 25, 2022