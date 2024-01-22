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Прикрила “принади” прапором: українська модель розлютила мережу голими фото

22 Січня 2024, 12:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Фотосессія

Одеська порноактриса Анастасія Мітіна оскандалилася через еротичні фото з українською символікою на інтимних місцях. Йдеться про герб і прапор України – подібний перфоманс викликав шквал критики в мережах.

Скандальна фотосесія порноактриси з українською символікою: що відомо

Так, знімки в стилі ню опублікував фотограф Пітер Геагре на своїй Instagram-сторінці. Саме українська символіка на інтимних місцях тіла одеської моделі Анастасії Мітіної викликали негативну реакцію суспільства – багато хто закликав покарати дівчину за наругу над державною символікою.

Пітер Хеагре

Фото: Пітер Хеагре/Instagram

На тлі активності фотографії зі сторінки Пітера зникло – не виключено, що через масові скарги, або ж сам фотограф не хоче бути в епіцентрі скандалу. Однак, під іншими його роботами користувачі залишили гнівні повідомлення через скандальний фотосет:

Зараз дивляться
  • А прапор України створений, щоб прикривати голі тіла?
  • Це наруга над державними символами. Це має каратися;
  • Мені соромно за неї;
  • Цю дурепу треба покарати.

Варто зазначити, що Хеагре не вперше поєднує елементи української символіки та оголені тіла, і водночас висловлює підтримку нашої країни. Наприклад, 22 лютого 2022 року він опублікував знімки оголених дівчат, які прикривають тіла жовтим і синім парео.

Анастасія Мітіна – порноактриса і модель з Одеси. Вона відома завдяки зніманням у фільмах для дорослих під псевдонімом Anna Ralphs. Судячи з її соцмереж, українка проживає в Тенерифе, Іспанії.

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