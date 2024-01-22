Одесская порноактриса Анастасия Митина оскандалилась из-за эротических фото с украинской символикой на интимных местах. Речь идет о гербе и флаге Украины — подобный перфоманс вызвал шквал критики в сетях.
Скандальная фотосессия порноактрисы с украинской символикой: что известно
Так, снимки в стиле ню опубликовал фотограф Питер Хеагре на своей Instagram-странице. Именно украинская символика на интимных местах тела одесской модели Анастасии Митиной вызвали негативную реакцию общества — многие призвали наказать девушку за поругание над государственной символикой.
На фоне активности фотографии со страницы Питера исчезло — не исключено, что из-за массовых жалоб, или же сам фотограф не хочет быть в эпицентре скандала. Однако, под другими его работами пользователи оставили гневные сообщения из-за скандального фотосета:
- А флаг Украины создан, чтобы прикрывать голые тела?
- Это надругательство над государственными символами. Это должно наказываться;
- Мне стыдно за нее;
- Эту дуру надо наказать.
Стоит отметить, что Хеагре не первый раз совмещает элементы украинской символик и оголенные тела, и при этом выражает поддержку нашей страны. К примеру, 22 февраля 2022 года он опубликовал снимки оголенных девушек, которые прикрывают тела желтым и синим парео.