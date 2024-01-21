Українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилась архівним фото та розповіла про своє дитинство.

Який вигляд мала Даша Астаф’єва в шкільні роки

У сториз в Instagram підписники поцікавились, якою зірка була в дитинстві. У відповідь Даша опублікувала фото зі шкільних років. У кадрі Астаф’єва позує в білій блузці, з короткою стрижкою та з портфелем за плечима.

Даша зізналася, що полюбляла грати в компанії хлопців і була ще тою шибайголовою.

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– Дуже любила грати з хлопцями: творити, витворяти, лупити та самій іноді вигрібати. Вважаю, що можливість мати справжнє, живе та насичене різними подіями та досвідом дитинство готує нас до цікавого життя! Я завжди одразу бачу тих, хто зростав на диванчику, і тих, хто заїхав у доросле життя на мотоциклі без шолома у колясці. Так гартувалася сталь, – написала Даша.

Нещодавно Даша Астаф’єва закликала не мовчати про війну та показувати в соцмережах свідоцтва злочинів росіян проти українців. Вона наголосила, що замовчування війни – це злочин.