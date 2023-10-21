У Києві з’явилася виставка артоб’єктів з уламків зброї та техніки. Вона приймає гостей з 20 жовтня і має назву War Artists Union.

Так, експонати зроблені зі знахідок волонтерів в українських містах, які зазнали обстрілів з боку РФ. Суть виставки – нагадати, що мистецтво може перетворювати знаряддя вбивства на символи відродження.

Оцінити War Artists Union можна в експопросторі БЦ City Zen Park із середи по неділю з 15:00 до 19:00. Вхід вільний.

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Так відвідувачі зможуть побачити понад 20 арт-об’єктів – серед них є колекція прикрас із латунних гільз, а також стіл з уламків вертольота Алігатор.

Проєкт втілює філософію трансформації: із залишків війни народжується мистецтво, із засобів руйнування народжується українське відродження.

– Україна ніколи не буде такою, як раніше, але навіть із понівечених уламків українці здатні творити прекрасне, – заявила Світлана Білик, засновниця проєкту War Artists Union.

Артоб’єкти також планують продати – 15% від виручки підуть на благодійність.

Раніше голова художнього музею Херсона розповіла, скільки насправді робіт із музею в Херсоні вкрали окупанти. Як виявилося, загалом було вкрадено трохи більше ніж 14 тис. предметів, які мали історичну цінність. Це роботи XVIII, XIX, XX, початку XXI століття і до наших днів.

Фото: War Artists Union