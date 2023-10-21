В Киеве появилась выставка арт-объектов из обломков оружия и техники. Она принимает гостей с 20 октября и получила название War Artists Union.

Так, экспонаты сделаны из находок волонтеров в украинских городах, которые подверглись обстрелам со стороны РФ. Суть выставки — напомнить, что искусство может превращать орудия убийства в символы возрождения.

Оценить War Artists Union можно в экспопространстве БЦ City Zen Park со среды по воскресенье с 15:00 до 19:00. Вход бесплатный.

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Так посетители смогут увидеть более 20 арт-объектов — среди них есть коллекция украшений из латунных гильз, а также стол из обломков вертолета Аллигатор.

Проект воплощает философию трансформации: из остатков войны рождается искусство, из средств разрушения рождается украинское возрождение.

— Украина никогда не будет такой, как раньше, но даже из изуродованных обломков украинцы способны творить прекрасное, — заявила Светлана Билык, основательница проекта War Artists Union.

Арт-объекты также планируют продать — 15% от выручки пойдут на благотворительность.

Ранее глава художественного музея Херсона рассказала, сколько на самом деле работ из музея в Херсоне украли оккупанты. Как оказалось, всего было украдено чуть больше 14 тыс. предметов, которые имели историческую ценность. Это работы XVIII, XIX, XX, начала XXI века и до наших дней.

Фото: War Artists Union