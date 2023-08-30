На щорічному фестивалі Burning Man, який проходить у пустелі Блек-Рок у Неваді, представлено українську роботу. Уперше за всю історія заходу інсталяцію спалять на самому початку, а не наприкінці.

За словами засновника фонду Повернись Живим і медіапроєкту Ukrainian Witness Віталія Дейнеги, завтра, 31 серпня, Україна прозвучить у всіх куточках планети не з війною, а з мистецтвом.

Проєкт готувався близько року. Спільно з американською партнеркою Аллою Лопаткіною, художниками Олексієм Саєм і Богданою Косміною, та великою командою людей вони створили скульптуру вісім метрів заввишки. Інсталяція стане символом єдності та непохитності українського духу і символізуватиме те, що сталося з Україною та кожним із нас.

Якою саме буде скульптура, світ дізнається тільки завтра, коли згорить зовнішній короб.

– Вона оббита дошками так, як ми оббиваємо пам’ятники, щоб уберегти їх від обстрілів. Але завтра ці дошки згорять і у взаємодії з вогнем щось народиться. Щось, що пройшло крізь вогонь і стало сильнішим ніж будь-коли до цього. Щось дуже схоже на Україну і кожного з нас, – розповів Дейнега у Facebook.

Мета художників – змінити уявлення у світі про Україну та показати її мужність і силу. І зробити так, щоб наша країна звучала в західних медіа, як сучасна і самобутня держава зі своєю культурою, яка бореться за свою свободу.

Burning Man проходить із 27 серпня по 4 вересня.