На аукціон виставили жуйку американського актора Роберта Дауні-молодшого, яку він жував на Алеї слави в Голлівуді під час відкриття зірки його колеги по фільму Залізна людина Джона Фавро.

Так, після того, як актор пожував гумку, він виплюнув її і приклеїв до зірки. Згодом вона з’явилася на eBay. Початкова вартість лота – $55 тис.

Robert Downey Jr’s Chewed-Gum From Jon Favreau’s Walk of Fame on Sale for $55K on eBay I think you might be over-valuing the product…https://t.co/IbIbaAK0TY pic.twitter.com/nPMqoFAha1 — Grumpy Dingo Radio (@RadioDingo) March 28, 2023 Зараз дивляться

Однак є одне але – доказу того, що жуйка належала Роберту Дауні-молодшому, немає.