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Приклеїв на Алеї слави в Голлівуді. Жуйку Роберта Дауні-молодшого продають за велику суму

29 Березня 2023, 12:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Роберт Дауні-молодший
Джерело: Depositphotos

На аукціон виставили жуйку американського актора Роберта Дауні-молодшого, яку він жував на Алеї слави в Голлівуді під час відкриття зірки його колеги по фільму Залізна людина Джона Фавро.

Так, після того, як актор пожував гумку, він виплюнув її і приклеїв до зірки. Згодом вона з’явилася на eBay. Початкова вартість лота – $55 тис.

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Однак є одне але – доказу того, що жуйка належала Роберту Дауні-молодшому, немає.

– Привіт! Я випадково опинився тут під час заходу, де відомого актора і продюсера Джона Фавро додали на Голлівудську алею слави. Під час заходу Роберт Дауні-молодший сам поклав свою жуйку на зірку і, ймовірно, залишив її там. Я продаю її в тому ж стані, в якому отримав, і її можна перевірити на його ДНК, – зазначає продавець під товаром.

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Джерело
Daily Mail
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