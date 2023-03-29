На аукціон виставили жуйку американського актора Роберта Дауні-молодшого, яку він жував на Алеї слави в Голлівуді під час відкриття зірки його колеги по фільму Залізна людина Джона Фавро.
Так, після того, як актор пожував гумку, він виплюнув її і приклеїв до зірки. Згодом вона з’явилася на eBay. Початкова вартість лота – $55 тис.
Robert Downey Jr’s Chewed-Gum From Jon Favreau’s Walk of Fame on Sale for $55K on eBay
I think you might be over-valuing the product…https://t.co/IbIbaAK0TY pic.twitter.com/nPMqoFAha1
— Grumpy Dingo Radio (@RadioDingo) March 28, 2023
Однак є одне але – доказу того, що жуйка належала Роберту Дауні-молодшому, немає.
– Привіт! Я випадково опинився тут під час заходу, де відомого актора і продюсера Джона Фавро додали на Голлівудську алею слави. Під час заходу Роберт Дауні-молодший сам поклав свою жуйку на зірку і, ймовірно, залишив її там. Я продаю її в тому ж стані, в якому отримав, і її можна перевірити на його ДНК, – зазначає продавець під товаром.