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Приклеил на Аллее славы в Голливуде. Жвачку Роберта Дауни-младшего продают за большую сумму

29 марта 2023, 12:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Роберт Дауні-молодший
Источник: Depositphotos

На аукцион выставили жвачку американского актера Роберта Дауни-младшего, которую он жевал на Аллее славы в Голливуде во время открытия звезды его коллеги по фильму Железный человек Джона Фавро.

Так, после того, как актер пожевал резинку, он выплюнул ее и приклеил к звезде. Позже она появилась на eBay. Начальная стоимость лота — $55 тыс.

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Однако есть одно но, доказательство того, что жвачка принадлежала Роберту Дауни-младшему — нет.

— Привет! Я случайно оказался здесь во время мероприятия, где известного актера и продюсера Джона Фавро добавили на Голливудскую аллею славы. Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на звезду и, вероятно, оставил ее там. Я продаю ее в том же состоянии, в котором получил, и ее можно проверить на его ДНК, — отмечает продавец под товаром.

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Источник
Daily Mail
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аукціон Роберт Дауні-молодший
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