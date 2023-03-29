На аукцион выставили жвачку американского актера Роберта Дауни-младшего, которую он жевал на Аллее славы в Голливуде во время открытия звезды его коллеги по фильму Железный человек Джона Фавро.
Так, после того, как актер пожевал резинку, он выплюнул ее и приклеил к звезде. Позже она появилась на eBay. Начальная стоимость лота — $55 тыс.
Robert Downey Jr’s Chewed-Gum From Jon Favreau’s Walk of Fame on Sale for $55K on eBay
I think you might be over-valuing the product…https://t.co/IbIbaAK0TY pic.twitter.com/nPMqoFAha1
— Grumpy Dingo Radio (@RadioDingo) March 28, 2023
Однако есть одно но, доказательство того, что жвачка принадлежала Роберту Дауни-младшему — нет.
— Привет! Я случайно оказался здесь во время мероприятия, где известного актера и продюсера Джона Фавро добавили на Голливудскую аллею славы. Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на звезду и, вероятно, оставил ее там. Я продаю ее в том же состоянии, в котором получил, и ее можно проверить на его ДНК, — отмечает продавец под товаром.