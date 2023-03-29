На аукцион выставили жвачку американского актера Роберта Дауни-младшего, которую он жевал на Аллее славы в Голливуде во время открытия звезды его коллеги по фильму Железный человек Джона Фавро.

Так, после того, как актер пожевал резинку, он выплюнул ее и приклеил к звезде. Позже она появилась на eBay. Начальная стоимость лота — $55 тыс.

Robert Downey Jr’s Chewed-Gum From Jon Favreau’s Walk of Fame on Sale for $55K on eBay I think you might be over-valuing the product…https://t.co/IbIbaAK0TY pic.twitter.com/nPMqoFAha1 — Grumpy Dingo Radio (@RadioDingo) March 28, 2023 Сейчас смотрят

Однако есть одно но, доказательство того, что жвачка принадлежала Роберту Дауни-младшему — нет.