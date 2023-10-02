Французький актор Жерар Депардьє перервав мовчання щодо звинувачень у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях. Він заперечив їх у відкритому листі.

– Я більше не можу миритися з тим, що я чую, що я читаю про себе протягом місяців. Я думав, що мені байдуже, але ні. Це все мене зачіпає. Гірше те, що це знищує мене, – написав Депардьє.

Цієї весни одразу 13 жінок звинуватили актора в сексуально неприйнятній поведінці. В суді перебуває лише одна справа, в матеріалах якої вказано, що Депардьє у 2018 році зґвалтував канадську акторку Шарлотту Арнольд.

Актор у листі відповів на це звинувачення, але не вказав імені позивачки. Він заявив, що вона прийшла до нього з власної волі. Депардьє наполягає, що вперше вони зустрілися на прохання батьків акторки – його давніх знайомих. За словами артиста, вони хотіли, щоб Арнольд долучилася до трибʼют-шоу, присвяченого французькій співачці Барбарі.

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– Вона піднялася до моєї кімнати з власної волі. Сьогодні вона каже, що її там зґвалтували, та вона прийшла вдруге. Між нами ніколи не було жодного примусу. Вона хотіла співати зі мною пісні Барбари. Я відмовив їй, тож вона подала скаргу, – написав Жерар Депардьє.

Актор також відповів на звинувачення у сексуально непристойній поведінці на знімальному майданчику. Він визнав, що виходив за рамки, але робив це заради жарту, щоби заняти напругу. Депардьє перепросив усіх, кого могла образити його поведінка, та запевнив, що не хотів нікому зробити боляче.

Адвокатка Шарлотти Арнольд Карін Дюр’є-Діболт заявила, що шокована цим скандальним листом.

– Пан Депардьє каже, що це його правда. Це, безумовно, це не правда Шарлотти і, безумовно, не та правда, яку підтримає суд, – переконана захисниця.

Жерар Депардьє відомий багатьма скандалами. У 2013 році він отримав російський паспорт, відмовившись від французького громадянства. Тоді в СБУ йому заборонили в’їзд в Україну на 5 років. Після повномасштабного вторгнення Росії до України актор різко змінив позицію. Проте винуватить у нападі лише Путіна, від росіян і російської культури Депардьє не відвернувся.