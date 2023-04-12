Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальному насильстві відразу 13 жінок. Це актори, гримери та інші співробітниці кіно, яких Жерар домагався протягом 18 років.

Звинувачення жінки висунули анонімно – у ньому стверджується, що насильство тривало з 2004 по 2022 рік на зніманнях аж 11 фільмів. Щоправда, поки що жодна жінка з 13 жертв не подала на нього до суду.

Захист актора спростував усі звинувачення – представник Депардьє заявив, що він не має наміру реагувати на подібні заяви.

Статистка, яка працювала над фільмом Коробка 2015 року, заявила, що актор запустив руку під сукню і намагався залізти в спідню білизну. Вона його відштовхнула, після чого Жерар став агресивним, і спробував зсунути її труси в одну зі сторін. Через це довелося змінювати сцену, щоб актори не стояли поруч. Один з акторів, який працював над фільмом заявив, що Депардьє кричав, що може мати кого хоче, а ця жирна свиня йому не потрібна.

Під час фільму Диско, актор поклав руку на дупу одній зі статисток, а потім запропонував їй пройти в його гримерку.

Утім, продюсери багатьох фільмів заявляли, що не бачили подібної поведінки Жерара на зйомках.

Нагадаємо, що Жерар Депардьє отримав громадянство РФ у 2013 році, і відмовився від французького паспорта. Тоді в СБУ заборонили йому в’їзд в Україну терміном на 5 років.

Раніше Депардьє висловився щодо війни в Україні. Він назвав усе це великою нісенітницею, розкритикував Путіна і заявив, що жителі РФ не винні, звинувативши в усьому лідера кривавої держави.