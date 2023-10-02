Французский актер Жерар Депардье прервал молчание относительно обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Он опроверг их в открытом письме.

— Я больше не могу мириться с тем, что я слышу, что я читаю о себе в течение месяцев. Я думал, что мне все равно, но нет. Это все меня задевает. Хуже то, что это уничтожает меня, — написал Депардье.

Этой весной сразу 13 женщин обвинили актера в сексуально неприемлемом поведении. В суде находится только одно дело, в материалах которого указано, что Депардье в 2018 году изнасиловал канадскую актрису Шарлотту Арнольд.

Актер в письме ответил на это обвинение, но не указал имени истицы. Он заявил, что она пришла к нему по собственной воле. Депардье настаивает, что впервые они встретились по просьбе родителей актрисы — его давних знакомых. По словам артиста, они хотели, чтобы Арнольд присоединилась к трибьют-шоу, посвященному французской певице Барбаре.

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— Она поднялась в мою комнату по собственной воле. Сегодня она говорит, что ее там изнасиловали, но она пришла во второй раз. Между нами никогда не было никакого принуждения. Она хотела спеть со мной песни Барбары. Я отказал ей, и она подала жалобу, — написал Жерар Депардье.

Актер также ответил на обвинения в сексуально непристойном поведении на съемочной площадке. Он признал, что выходил за рамки, но делал это ради шутки, чтобы занять напряжение. Деперадье извинился перед всеми, кого могло обидеть его поведение, и заверил, что не хотел никому сделать больно.

Адвокат Шарлотты Арнольд Карин Дюрье-Диболт заявила, что шокирована этим скандальным письмом.

— Господин Депардье говорит, что это его правда. Это, безусловно, не правда Шарлотты и, безусловно, не та правда, которую поддержит суд, — убеждена защитница.

Жерар Депардье известен многими скандалами. В 2013 году он получил российский паспорт, отказавшись от французского гражданства. Тогда в СБУ ему запретили въезд в Украину на 5 лет. После полномасштабного вторжения России в Украину, актер резко изменил позицию. Однако, винить в нападении только Путина, от россиян и русской культуры Депардье не отвернулся.