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Прийде час, поділюся хорошими новинами: Dzidzio про особисте життя після розлучення

5 Липня 2022, 14:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прийде час, поділюся хорошими новинами: Dzidzio про особисте життя після розлучення
Джерело: Dzidzio

Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) розповів про особисте життя після розлучення зі співачкою Slavia.

Каже, зараз вирішив зробити паузу та не розповідати про особисте.

– Прийде гарний час і поділюся хорошими новинами, а зараз – нехай буде так, як є. Разом до перемоги, – зазначив артист.

Нагадаємо, в квітні 2021 року стало відомо, що Slavia та Dzidzio розлучаються. Про це артист повідомив в одній із телепередач, після чого Ярослава підтвердила його слова.

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Згодом Slavia зізналася, що не знала про те, що її чоловік заявить на всю країну про розірвання їхнього шлюбу, не попередивши її.

У вересні Dzidzio говорив, що про їх возз’єднання з ексдружиною немає й мови, хоча вони люблять одне одного та поважають. Тоді ж артист зізнався, що віддав квартирі Ярославі.

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Джерело
Гордон
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