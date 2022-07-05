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Придет время, поделюсь хорошими новостями: Dzidzio о личной жизни после развода

5 июля 2022, 14:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Придет время, поделюсь хорошими новостями: Dzidzio о личной жизни после развода
Источник: Dzidzio

Украинский певец Dzidzio (настоящее имя — Михаил Хома) рассказал о личной жизни после развода с певицей Slavia.

Говорит, сейчас решил сделать паузу и не рассказывать о личном.

— Придет хорошее время и поделюсь хорошими новостями, а сейчас — пусть будет так, как есть. Вместе к победе, — отметил артист.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся. Об этом артист сообщил в одной из телепередач, после этого Ярослава подтвердила его слова.

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Позже Slavia призналась, что не знала о том, что ее муж заявит на всю страну о расторжении их брака, не предупредив ее.

В сентябре Dzidzio говорил, что об их воссоединении с экс-супругой нет и речи, хотя они любят друг друга и уважают. Тогда же артист признался, что отдал Ярославе квартиру.

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Источник
Гордон
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