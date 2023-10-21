Старша дочка Кім Кардаш’ян страждає від дислексії. Про це 10-річна Норт Вест розповіла в прямому ефірі в TikTok.

Як виявилося, Кім не хотіла, щоб про це знав увесь світ. Під час трансляції старша дочка моделі сказала те, що не сподобалося її матері.

– Хлопці, у мене дислексія. Ви взагалі знаєте, що це таке? – задалася питанням Норт.

Після цього в кадрі з’явилася Кім, яка не дала своїй дитині сказати щось іще про цю хворобу.

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Примітно, що на сторінці 10-річної дівчинки – понад 16 млн підписників. Однак, за правилами використання соцмережі, керувати сторінкою мають батьки, тому це нібито їхня спільна сторінка, яка називається Кім і Норт.

Кардаш’ян приховує проблеми зі здоров’ям своїх дітей – про це вона заявила сама. Відомо, що у Кім четверо спільних дітей з Каньє Вестом – крім Норт є ще Сеінт, Чикаго і Псалм.

Багато зірок страждають від проблем із читанням. Наприклад, влітку стало відомо, що Арнольд Шварценеггер страждає від дислексії. При цьому, в школі його за це карали, а під час своєї акторської кар’єри він був змушений кілька місяців перечитувати сценарій, щоб запам’ятати кожен рядок.