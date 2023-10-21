Старшая дочь Ким Кардашьян страдает от дислексии. Об этом 10-летняя Норт Вест рассказала в прямом эфире в TikTok.

Как оказалось, Ким не хотела, чтобы об этом знал весь мир. Во время трансляции старшая дочь модели сказала то, что не понравилось ее матери.

— Ребята, у меня дислексия. Вы вообще знаете, что это такое? — задалась вопросом Норт.

После этого в кадре появилась Ким, которая не дала своему ребенку сказать что-либо еще об этой болезни.

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Примечательно, что на странице 10-летней девочки – более 16 млн подписчиков. Однако, по правилам использования соцсети, управлять страницей должен родитель, поэтому это якобы их общая страница, которая называется Ким и Норт.

Кардашьян скрывает проблемы со здоровьем своих детей — об этом она заявила сама. Известно, что у Ким четверо общих детей с Канье Уэстом — помимо Норт есть еще Сеинт, Чикаго и Псалм.

Многие звезды страдают от проблем с чтением. К примеру, летом стало известно, что Арнольд Шварценеггер страдает от дислексии. При этом, в школе его за это наказывали, а во время своей актероской карьеры он был вынужден несколько месяцев перечитывать сценарий, чтобы запомнить каждую строчку.