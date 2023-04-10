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Пригощали борщем і пліткували на кладовищі: Остапчук познайомив нову кохану з батьками

10 Квітня 2023, 17:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Владимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук познайомив свою 22-річну кохану з батьками й показав будинок, який придбав з колишньою дружиною. Подробицями сімейного вечора ведучий поділився в Instagram.

Для знайомства з Катею Полтавською, новою коханою Остапчука, батьки ведучого приїхали з Умані. Також сім’я поїхала на кладовище, щоб прибрати на могилах родичів, де вони також обговорили останні новини стосовно спільних знайомих.

Близькі та дівчина Володимира також побували в двоповерховому будинку – він розташований за 15 хвилин від Києва в котеджному містечку Золоче прованс. Цю нерухомість шоумен купив разом зі своєю колишньою дружиною Христиною Горняк.

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– Мама сказала не ганьбити її в інтернеті, – підписав спільний знімок ведучий на тлі будинку.

Остапчук

Сама Катерина також прокоментувала знайомство з батьками Остапчука. Вона заявила, що дуже хвилювалася і готувалася до цієї події більше, ніж до іспитів – прибирала і готувала їжу. Полтавська пригощала гостей борщем.

Вперше про нову кохану Остапчука стало відомо в грудні минулого року – тоді про це заявила травесті-діва Монро. Шоумен ще не був офіційно розлучений з Христиною Горняк, а пара ніяк не коментувала проблеми в родині.

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