Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк, розповіла про зради в їхніх стосунках.

Так, спілкуючись із підписниками в Instagram, хтось із фоловерів поцікавився у Христини – Вам чи ви зраджували? Горняк зізналася, що вона, будучи у стосунках, не перебувала в інтимній близькості з іншими чоловіками.

– Я не зраджувала. Мене – не знаю, я не ловила на зрадах нікого зі своїх колишніх. А як там насправді, не знаю, – поділилася колишня дружина Остапчука.

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Нагадаємо, восени 2022 року почали поширюватися чутки, що Остапчук і Горняк більше не разом. Самі вони офіційних коментарів з цього приводу не давали, а тому причина їхнього розриву не відома.

Однак не секрет, що в Остапчука вже нова кохана, журналістка Катерина Полтавська. Телеведучий не розкриває поки що стосунки з нею, проте в їхніх соціальних мережах можна помітити багато схожих речей, наприклад – однакові локації. Також обраниця Володимира нерідко показує подарунки від нього.

Фото: Христина Горняк