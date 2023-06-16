Українська кліпмейкерка Таня Муіньо створила ролик для нової пісні Doja Cat. Очікувано, робота українки виконана на найвищому рівні, про що свідчать коментарі фанатів.

У відео співачка Doja Cat розповідає про увагу суспільства та її реакцію на різноманітні чутки та думки, які заполонили мережу. Зірка йде крізь натовп фанатів і папараці, а також гуляє нічним містом у чорному довгому шкіряному тренчі.

Фанати відреагували на кліп Тані Муіньо, зазначивши, що робота на висоті:

Візуальні ефекти приголомшують. Тексти поглинають. Вона знову прийде за Греммі.

Той, хто зняв це відео і втілив візуальні образи, просто чудовий.

Голос, лірика, кінематограф! Мрійливо і реалістично одночасно. Обожнюю!

Це далеко не перша робота Тані із зірками – раніше кліпмейкерка створила ролик для Елтона Джона і Брітні Спірс та їхньої пісні Hold Me Closer. Тільки за минулий рік вона зняла кліпи для Гаррі Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

Заслужено, Муіньо номінували на Греммі. Також її роботи номінували одразу в 9 категоріях на MTV Video Music Awards 2022.