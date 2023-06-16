Украинский клипмейкер Таня Муиньо создала ролик для новой песни Doja Cat. Ожидаемо, работа украинки выполнена на наивысшем уровне, о чем свидетельствую комментарии фанатов.

В видео певица Doja Cat расказывает о внимании общества и ее реакции на различные слухи и мнения, которые заполонили сеть. Звезда идет сквозь толпу фанатов и папарацци, а также гуляет по ночному городу в черном длинном кожаном тренче.

Фанаты отреагировали на клип Тани Муиньо и отметили, что работа на высоте:

Визуальные эффекты ошеломляют. Тексты поглощают. Она снова придет за Грэмми.

Тот, кто снял это видео и воплотил визуальные образы просто великолепен.

Голос, лирика, кинематограф! Мечтательно и реалистично одновременно. Обожаю!

Это далеко не первая работа Тани со звездами — ранее клипмейкер создала ролик для Элтона Джона и Бритни Спирс и их песни Hold Me Closer. Только за прошлый год она сняла клипы для Гарри Стайлса, Normani ft. Cardi B, Post Malone ft. The Weeknd.

Заслуженно, Муиньо номинировали на Грэмми. Также ее работы номинировали сразу в 9 категориях на MTV Video Music Awards 2022.