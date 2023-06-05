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Прямо на фанатів: соліст Quest Pistols Антон Савлепов упав зі сцени в Кишиневі

5 Червня 2023, 13:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Quest Pistols

Під час виступу Quest Pistols стався неприємний інцидент – соліст Антон Савлепов упав зі сцени. Це сталося в Кишиневі, куди артисти приїхали для виступів.

Так, концерт відбувся 3 червня, і падінням соліста поділилися очевидці в Instagram.

На відео можна помітити, як Савлепов сів на одне коліно прямо біля фанатів, щоб заспівати з ними куплет. Несподівано він втрачає рівновагу і падає прямо на фанатів, водночас скидаючи й апаратуру зі сцени. На щастя, шанувальники не дали артисту сильно травмуватися, а його колеги допомогли швидко піднятися на сцену.

За мить Антон продовжив співати. Сам Савлепов поки що не коментував інциденту.

Примітно, що в цей момент музиканти виконували пісню Я твій наркотик, яка до війни звучала російською. Оновлену пісню презентували через 13 років після виходу оригіналу, і навіть повторили кліп. Щоправда, це вдалося зробити за допомогою 3D-графіки.

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На початку травня Артем Пивоваров і Quest Pistols випустили кліп на пісню Очі. Слова пісні були засновані на віршах поета Григорія Чупринки. На думку артистів, пісня є з’єднанням поколінь через призму часу.

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Quest Pistols
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