Во время выступления Quest Pistols произошел неприятный инцидент — солист Антон Савлепов упал со сцены. Это произошло в Кишиневе, куда артисты приехали для выступлений.

Так, концерт состоялся 3 июня, и падением солиста поделились очевидцы в Instagram.

На видео можно заметить, как Савлепов сел на одно колено прямо возле фанатов, чтобы спеть с ними куплет. Неожиданно, он теряет равновесие и падает прямо на фанатов, при этом скидывая и аппаратуру со сцены. К счастью, поклонники не дали артисту сильно травмироваться, а его коллеги помогли быстро подняться на сцену.

Спустя мгновение Антон продолжил петь. Сам Савлепов пока не комментировал инцидент.

Примечательно, что в этом момент музыканты исполняли песню Я твій наркотик, которая до войны звучала на русском. Обновленную песню презентовали спустя 13 лет после выхода оригинала, и даже повторили клип. Правда, это удалось сделать с помощью 3D-графики.

В начале мая Артем Пивоваров и Quest Pistols выпустили клип на песню Очі. Слова песни были основаны на стихах поэта Григория Чупринки. По мнению артистов, песня является соединением поколений через призму времени.