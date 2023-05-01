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Любовная лирика и мотив борьбы: Пивоваров и Quest Pistols выпустили клип на Очі

1 мая 2023, 11:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пивоваров

Артем Пивоваров и Quest Pistols выпустили клип на общий трек Очі. В видеоработе показали всех музыкантов, которые создавали песню.

Так, ролик черно-белый, а под ритмичную музыку артисты поют песню на стих Григория Чупринки.

— Чупринка для меня — один из романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других. Песня Очі имеет простой и понятный смысл — иногда, чтобы понять все без слов, нужно всего лишь взглянуть в глаза, — заявил Пивоваров.

Музыканты из Quest Pistols также заявили, что эта песня является соединением поколений через призму времени. 

— Каждый раз, открывая для себя украинскую поэзию, я искренне поражен силой и глубиной нашего языка. Для меня было важно, как эта любовная лирика соединяется с мотивом борьбы, где счастье и свобода всегда тождественны, — заявил участник Quest Pistols Костя Боровский.

В конце апреля состоялась еще одна коллаборация украинских артистов — Бумбокс и музыкант Сергей Жадан выпустили песню под названием Правда, которая полна искренности и честности.

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