Конкурс Міс Всесвіт 2022 року вже пройшов – переможницею виявилася Р’Боні Габріель зі США, а Україну представляла Вікторія Апанасенко з Чернігова. На жаль, дівчина не потрапила до топ-16.

Втім, представниця нашої країни зуміла здивувати весь світ красивими образами, і її виходи точно запам’ятають.

Образи українки на Міс Всесвіт 2022 – далі у матеріалі.

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Традиційно першим виходом вважається фотографія в аеропорту – стильно та елегантно Вікторія позувала у спортивному костюмі кремового кольору з прапором України. До костюма чудово пасують кросівки в колір і пряме волосся, а також багато валіз з костюмами.

Щодо офіційного виходу на сцену, то Вікторія показала себе в ніжно-блакитній сукні від бренду J’amemme. Виглядає стримано та елегантно.

На другий день Апанасенко вирішила нагадати світу про національні кольори незалежної України, і вийшла у жовтій довгій сукні від дизайнера Юлії Магдич.

– Кольори свободи, – коротко описала сукня українка.

Вікторія також показала себе у синій довгій сукні без рукавів. Верх одягу був бежевим, і свій образ вона доповнила сумочкою та широким поясом, що охоплює струнку талію.

На четвертий день українка вирішила підкорювати серця глядачів Міс Всесвіт 2022 року у чорній сукні із золотими нитками. Вишивка красиво доповнює максимально чорний одяг.

– Це символ темних часів в Україні, а золото – це світло надії на світле майбутнє нашої країни, – прокоментувала Вікторія свій образ.

Були також і сміливі вбрання, які точно підкорили журі – Міс Україна Всесвіт приміряв помаранчеву сукню зі шлейфом з боків.

Був також ще один образ у чорному міні – довге волосся Вікторія зібрала у кінський хвіст, і доповнила образ довгими сережками та вставками з блискучих камінців.

У гардеробі в Апанасенко була також атласна довга сукня синього кольору з високим розрізом. Глибоке декольте та сумочка – чудово доповнення до образу.

Міс Україна Всесвіт покрасувався у білому костюмі на голе тіло – під піджаком білий ліфчик, а знизу – штани та туфлі.

В арсеналі образів Вікторія мала і розкішну білу сукню з довгими рукавами. Червона помада на губах та клатч у формі кулі стали головною фішкою образу.

Вікторія полюбляє одяг від українських дизайнерів. Вона також встигла засвітитися у США у червоній сукні з білою вишивкою від бренду Foberini.

На інтерв’ю з членами журі Апанасенко прийшла у чорному суворому костюмі з лаконічною сумочкою.

Також українка здалася у чорній мінісукні від українського бренду. На талії елегантно розташувалася біла квітка.

На конкурс купальних костюмів Вікторія використала полотно, на якому зобразила свою власну історію – дівчина намалювала себе у вінку, а по них був напис Будь хоробрим як Україна.

Вечірню сукню представниця нашої країни обрала не так. У нього також вшитий прапор України.

– Чорний колір сукні – символ темного годинника, який переживає наша країна. Символ болю, втрат, зруйнованих доль. Трагедія війни та всі ті руйнування, які вона завдає людству. Чорний колір – колір скарги, він вказує ціну нашої волі. Але це також визначає силу та внутрішню рішучість. Нагадування, що найтемніша година перед світанком, – заявила Апанасенко.

На конкурс національних костюмів Вікторія з’явилася в образі ангела з мечем та обпаленими у бою крилами. Костюм отримав назву Воїн світла, і на його створення пішло понад 4 місяці.

Також Вікторія встигла приміряти на себе великий кардиган та світлі джинси з високою талією.

На сцені Апанасенко також була у жовтій довгій напівпрозорій сукні та синім поясом – черговий образ кольорів України.

Після конкурсу Вікторія вже відреагувала на результати.