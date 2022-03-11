Украинский суд заочно арестовал российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и инициирует ее объявление в международный розыск.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, процессуальный статус Симоньян в Украине — подозреваемое лицо.

— Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск. По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину, — объяснила генпрокурор.

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Венедиктова посоветовала Симоньян нанять хороших юристов и не верить рекоммендациям властей в РФ “не переживать”, поскольку для Украины важно сделать все по букве и духу закона.

— “Россия, мать, забери Донбасс домой” — это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой, — добавила Венедиктова.

Ранее Ирина Венедиктова анонсировала привлечение к ответственности по меньшей мере 40 “известных” россиян, открыто поддержавших войну в Украине. В список уже попали Никита Михалков, Николай Басков, Тина Канделаки, Олег Газманов.