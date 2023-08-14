Режисерка Оксана Байрак втекла з України і засвітилася в Росії. До цього продюсерка не раз показувала свою прокремлівську позицію, і цей раз не став винятком.

Так, Байрак ще до повномасштабного вторгнення позитивно реагувала на діяння Путіна і висловлювала підтримку окупантам під час війни. При цьому вона проживала в Україні і публікувала пости в Instagram з Одеси.

Утім, Байрак вирішила бути ближче до Путіна і переїхала в Росію – у своєму закритому для українців профілі вона закарбувала, як гуляє Пітером і обіймається з Антоном Батир’євим – актором, який також підіграє пропаганді Кремля.

Найімовірніше, зрадниця втекла ще в липні.

Нагадаємо, що Оксана народилася в Сімферополі і значну частину життя провела в Києві. Працюючи режисером, вона співпрацювала з багатьма акторами з РФ і намагалася почати політичну кар’єру в Україні, балотуючись до Верховної Ради від пропутінської партії.

Нагадаємо, що від Байрак відхрестилися українські актори через її позицію. Раніше Анна Сагайдачна заявила, що її чоловік був правою рукою Оксани. Утім, зараз вони не спілкуються.