Акторка Анна Сагайдачна висловилася про позицію режисера Оксани Байрак, зазначивши, що вона зачепила її сім’ю.

Справа в тому, що чоловік зірки серіалу Кріпосна Євген Третяк дружив з любителькою РФ до початку повномасштабної війни в Україні і був її правою рукою. Через це шанувальники закидали сім’ю Сагайдачної запитаннями.

– Коли почалася війна, вона дзвонила мені, ми говорили. Так вийшло, що про її прямі ефіри я дізналася від сторонніх людей. Мені почали писати люди так, ніби я її донька: – Що там Оксана Байрак? Що вона каже? Спочатку писали підписники, а після й інші люди, – згадує Анна.

Надалі спільні знайомі почали писати Сагайдачній, що в приватних розмовах Байрак стверджує, нібито не все так однозначно. І показувати скріни листувань.

Зараз дивляться

– Там були суперечки щодо Донбасу, що вона не впевнена, що саме Росія бомбить і бомбила його з 2014 року, що там не все так однозначно. Вона до сьогоднішнього дня каже, що Крим її. До початку повномасштабної війни, я скажу чесно, що з 2014 року я не до кінця розуміла, що відбувається. Мені було 20 з чимось років, я була зосереджена на кар’єрі. І мені соромно за це, – зазначила акторка.

Каже, наразі з Байрак вони не спілкуються, проте для чоловіка акторки це питання болюче.

– Особистої розмови з Оксаною у нас не було, особисто я їй ці запитання не задавала і про політику ми не говорили. Виходить, від неї цього я не чула. Крим – це Україна. Не може бути варіантів. Донбас – це Україна. Чоловік думає так само, – наголосила Сагайдачна.

Нагадаємо, Оксана Байрак так і не засудила нападу РФ на Україну.

Свого часу вона говорила, що рада тому, що народилася в СРСР. Сама Байрак із Сімферополя, після окупації Криму Росією в 2014 році переїхала до країни-агресора.

Крім того, в січні 2022 року режисер підтримала путіністку Сніжану Єгорову.

Фото: Анна Сагайдачна