Режисер Оксана Байрак убежала из Украины и засветилась в России. До этого продюсер не раз показывала свою прокремлевскую позицию, и этот раз не стал исключением.

Так, Байрак еще до полномасштабного вторжения позитивно реагировала на деяния Путина и выражала поддержку оккупантам во время войны. При этом она проживала в Украине и публиковала посты в Instagram из Одессы.

Впрочем, Байрак решила быть поближе к Путину и переехала в Россию. В своем закрытом для украинцев профиле она оказывает, как гуляет по Питеру и обнимается с Антоном Батырьевым — атером, который также подыгрывает пропаганде Кремля.

Скорее всего, предательница сбежала еще в июле.

Напомним, что Оксана родилась в Симферополе и значительную часть жизни провела в Киеве. Работая режиссером, она сотрудничала со многими актерами из РФ и пыталась начать политическую карьеру в Украине, баллотируясь в Верховную Раду от пропутинской партии.

Напомним, что от Байрак открестились украинские актеры из-за ее позиции. Ранее Анна Сагайдачная заявила, что ее муж был правой рукой Оксаны. Впрочем, сейчас они не общаются.