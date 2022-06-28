Режисерка Оксана Байрак, яка утримується від відвертого засудження РФ за вторгнення в Україну, розповіла, де перебуває під час повномасштабної війни і чому вирішила залишитися в рідній країні.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Оксана сказала, що наразі мешкає в Одесі, засудивши тих, хто виїхав до інших країн.

– Не тікала як щури з України на безпечно солодкий Захід. Близький і не дуже, щоб у шикарному житті бездарно лити лжепатріотичні сльози. Я зараз про так званих зірок, – написала Байрак.

Також вона пояснила, чому вирішила залишитись в Одесі. Режисер зазначила, що 16 лютого приїхала святкувати туди свій день народження та залишилася до 24 лютого.

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– Рвалася до Києва, але спочатку були обстріли доріг. А потім це особливе місто огорнуло мене безмежним коханням, – зізналася Оксана.

Оприлюднила режисерка і фото, яке зроблено після скасування повітряної тривоги в Одесі, проте, судячи з напису, Байрак не дуже переживає за ситуацію в країні. Оксана вирішила задарувати себе компліментами.

– Вона була непогана собою, навіть спускаючись у бомбосховища і повертаючись додому. Додому. Якісь ярмарки кольорів, – написала Оксана.

Свого часу Оксан назвала щастям те, що народилася за часів СРСР. Родом режисерка із Сімферополя. Після окупації Криму Росією у 2014 році Байрак переїхала до РФ.

Варто зазначити, Наталка Денисенко розповідала, як на повномасштабну війну в Україні відреагувала режисерка. За словами зірки серіалу Кріпосна, Байрак продовжувала захищати РФ і назвала росіян “братським народом”.

Ба більше, в січні 2022 року Байрак підтримувала путіністку Сніжану Єгорову, яка говорила, що настав час повернути здоровий глузд в Україну. В 2020 році Єгорова також сказала, що життя українських військових нічого не уявляє, назвавши їх “рагулями та селюками”.

Фото: Оксана Байрак