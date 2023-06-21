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Олег Винник зізнався, чому зник із соцмереж: Звернувся в поліцію

21 Червня 2023, 08:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олег Винник

Олег Винник уперше за довгий час вийшов на зв’язок і розповів, що з ним сталося. Уривок із майбутнього інтерв’ю розкрив проблеми артиста в соцмережах.

Не секрет, що нещодавно на сторінці Винника в Instagram зникли всі його публікації – багато хто припустив, що артист привертає до себе увагу перед тим, як розкрити всю правду про себе.

Олег Винник

Як виявилося, Олег не має доступу до своєї сторінки, і зникнення публікацій – це справа рук його менеджера.

– У мене зараз досі немає доступу до моїх сторінок у соцмережах, – заявив артист.

Винник додав, що вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.

Нагадаємо, що нещодавно Винник розповів, про що шкодує за ці майже півтора року повномасштабної війни. Як виявилося, артист жаліє, бо не на фронті зі зброєю в руках.

Навколо артиста за цей довгий час з’явилося безліч чуток. Одна з найправдивіших версій – Винник поїхав на лікування до Німеччини. І навіть у такій ситуації співак не опускав руки – його благодійний фонд допомагає нашим військовим привозити авто з інших країн.

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Війна в Україні Олег Винник
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