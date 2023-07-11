Англійський актор Том Голланд був одержимий алкоголем. Зірка Людини-павука розповів, що виявив у себе цю залежність тоді, коли вирішив не пити місяць.

За його словами, він вирішив не пити алкоголь у січні 2022 року, щоб узяти участь в акції Сухий січень. Протягом цього часу все, про що він думав – що випити.

– Я прокидався, думаючи про це. Я дивився на годинник… І це мене просто дуже налякало. Можливо, я трохи пристрастився до алкоголю. Тож я нібито вирішив себе покарати і сказати, що я те саме робитиму в лютому і що візьму відпустку на два місяці, – поділився він.

Протримавшись два місяці, Голланд вирішив продовжити до свого дня народження, яке 1 червня. Таке рішення позитивно вплинуло на здоров’я зірки.

Він став краще спати та справлятися з проблемами на знімальному майданчику.

– У мене була набагато краща ясність розуму. Я почувався здоровішим і кращим, – каже Том.

Також він розповів, що це була не перша його спроба відмовитися від алкоголю, проте тоді вони не увінчалися успіхом. Цього разу все було інакше.

– Я дійсно працював над тим, щоб змінити своє мислення. Я справді запитав себе: Чому ти п’єш? І в більшості випадків моя відповідь полягала в тому, щоб почуватися комфортніше в соціальному середовищі, – додав Том.

Зізнається, був би радий, якби його відмова від алкоголю спонукала б когось зробити так само, однак свою думку нав’язувати нікому не хоче.