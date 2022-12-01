Том Голланд і Зендая побралися – ЗМІ

Британський актор Том Голланд та американська акторка Зендая заручилися.

Про те, що зірки фільму Людина-павук вирішили скріпити себе узами шлюбу, написали в Pop Hive в Twitter, оприлюднивши спільне фото 26-річних Зендаї і Голланда. Самі ж актори офіційних коментарів із цього приводу поки що не давали.

Tom Holland and Zendaya are reportedly engaged! pic.twitter.com/21fja5puYz — Pop Hive (@thepophive) November 30, 2022

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Варто зазначити, що шанувальники зірок такій новини зраділи. Ще б пак, адже разом вони вже більше року.

Нарешті! У них будуть маленькі павучата.

Мене дуже мало цікавлять стосунки знаменитостей, але за них я сильно рада.

Я хотів би, щоб Людина-павук був одруженим.

Дивовижно! Вони здаються щасливими!

Нарешті! Мої вітання! – Пишуть користувачі мережі.

Вперше про роман Зендаї і Тома стало відомо влітку 2021 року. Восени пара підтвердила свої стосунки, після чого закохані часто стали виходити разом у світ, проте подробицями особистого життя з шанувальниками не діляться.