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Том Голланд і Зендая побралися – ЗМІ

1 Грудня 2022, 15:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Том Голланд і Зендая побралися – ЗМІ
Джерело: Getty Images

Британський актор Том Голланд та американська акторка Зендая заручилися.

Про те, що зірки фільму Людина-павук вирішили скріпити себе узами шлюбу, написали в Pop Hive в Twitter, оприлюднивши спільне фото 26-річних Зендаї і Голланда. Самі ж актори офіційних коментарів із цього приводу поки що не давали.

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Варто зазначити, що шанувальники зірок такій новини зраділи. Ще б пак, адже разом вони вже більше року.

  • Нарешті! У них будуть маленькі павучата.
  • Мене дуже мало цікавлять стосунки знаменитостей, але за них я сильно рада.
  • Я хотів би, щоб Людина-павук був одруженим.
  • Дивовижно! Вони здаються щасливими!
  • Нарешті! Мої вітання! – Пишуть користувачі мережі.

Вперше про роман Зендаї і Тома стало відомо влітку 2021 року. Восени пара підтвердила свої стосунки, після чого закохані часто стали виходити разом у світ, проте подробицями особистого життя з шанувальниками не діляться.

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