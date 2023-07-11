Английский актер Том Холланд был одержим алкоголем. Звезда Человека-паука рассказал, что выявил у себя эту зависимость тогда, когда решил не пить месяц.

По его словам, он решил не пить алкоголь в январе 2022 года, чтобы принять участие в акции Сухой январь. На протяжении этого времени все, о чем он думал — что выпить.

— Я просыпался, думая об этом. Я смотрел на часы… И это меня просто очень напугало. Возможно, я немного пристрастился к алкоголю. Так что я как бы решил себя наказать и сказать, что я то же самое буду делать в феврале и что возьму отпуск на два месяца, — поделился он.

Продержавшись два месяца, Холланд решил продолжить до своего дня рождения, которое 1 июня. Такое решение позитивно повлияло на здоровье звезды.

Он стал лучше спать и справляться с проблемами на съемочной площадке.

— У меня была намного лучшая ясность ума. Я чувствовал себя здоровее и лучше, — говорит Том.

Также он рассказал, что это была не первая его попытка отказаться от алкоголя, однако тогда они не увенчались успехом. На этот раз все было по-другому.

— Я действительно работал над тем, чтобы изменить свое мышление. Я действительно спросил себя: Почему ты пьешь? И в большинстве случаев мой ответ заключался в том, чтобы чувствовать себя более комфортно в социальной среде, — добавил Том.

Признается, был бы рад, если бы его отказ от алкоголя побудил бы кого-то сделать так же, однако свое мнение навязывать никому не хочет.