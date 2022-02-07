Дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла, отримає одну з найвідоміших коштовностей із британської скарбниці, коли стане королевою-консортом.

Каміллі дістанеться корона королеви-матері Єлизавети, яка була виготовлена з платини. Вона прикрашена 2,8 тис. діамантів і дорогоцінним каменем Кохінур.

Індійський алмаз вагою 105,6 карата потрапив до Британії в середині XIX століття як подарунок для королеви Вікторії.

Він, до речі, давно вважається проклятим. Але, як стверджувалося в Індії, прокляття є небезпечним лише для власників-чоловіків.

У цій короні Єлизавета була коронована разом зі своїм чоловіком Георгом VI 12 травня 1937 року. Коштовність була виготовлена спеціально для королеви-консорта.

Нагадаємо, що в річницю 70-річчя свого правління Єлизавета II захотіла, щоб герцогиня Камілла, стала королевою-консортом, коли спадкоємець престолу стане королем.

Королева-консорт – це дружина правлячого монарха, головним обов’язком і завданням якої є надавати підтримку та допомогу королю. Слід зазначити, що консорти не мають якогось особливого становища – це лише формальність і статус, який не ставить перед дружиною монарха певних обов’язків.

Її фінансове становище залежить від чоловіка та його доходів. Крім цього, шлюб з королем не додає дружину-королеву до списку спадкоємців престолу. Після смерті короля його трон за законом завжди переходить до старшої законної дитини.

Таким чином Єлизавета II вирішила давню невизначеність щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської.

Принц Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Принц Уельський раніше перебував у шлюбі з принцесою Діаною, проте вона загинула у 1997 році в автокатастрофі у Парижі.